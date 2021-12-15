Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года
Время завершения пандемии COVID-19 зависит от вакцинации и всеобщего соблюдения противоэпидемических мер. Об этом «Ленте.ру» заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, в лучшем случае, пандемия продержится до конца 2022 года, в худшем, продолжится ещё год-два.
Вирусолог также отметил, что вероятность заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса — крайне маловероятна.
Ранее Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих.
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