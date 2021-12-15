Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года

Время завершения пандемии COVID-19 зависит от вакцинации и всеобщего соблюдения противоэпидемических мер. Об этом «Ленте.ру» заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в лучшем случае, пандемия продержится до конца 2022 года, в худшем, продолжится ещё год-два.

Вирусолог также отметил, что вероятность заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса — крайне маловероятна.

Ранее Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВакцинациявирусологПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры