Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года

Время завершения пандемии COVID-19 зависит от вакцинации и всеобщего соблюдения противоэпидемических мер. Об этом «Ленте.ру» заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в лучшем случае, пандемия продержится до конца 2022 года, в худшем, продолжится ещё год-два.

Вирусолог также отметил, что вероятность заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса — крайне маловероятна.

Ранее Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН заявил, что дети переносят коронавирус гораздо легче взрослых, но могут активно заражать окружающих.