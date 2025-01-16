Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов в Черном море

Проведенные исследования выловленной в Черном море рыбы на сегодняшний день говорят о том, что загрязнение нефтепродуктами не произошло, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Попова отметила, что те пробы, которые делали на сегодняшний день, четко показывают, что загрязнений в них не найдено.

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«Вот на сегодняшний день выполнено почти 200 таких проб, и пока отклонений мы не видим, нарушений мы не видим», — сказала она.

Также она отметила, в ведомстве проверили качество питьевой воды в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края. По результатам этих проб можно сделать вывод, что питьевая вода в Крыму и Анапе и на всей этой части черноморского побережья сегодня «полностью соответствует санитарным требованиям».

Ранее стало известно, что несовершеннолетний волонтер Александр Комин погиб после очистки пляжей Анапы от мазута, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорЧерное Море

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