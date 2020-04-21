Виртуальная помощь россиянам на самоизоляции

Лакмусовой бумажкой на проверку отношения государства к своим гражданам становится любой кризис, и нынешний не стал исключением. Причем, от того, какой своей частью поворачивается к людям государственный организм в разгар тяжелого для них периода, зависит размер той «фиги», которую покажет государству население по окончании кризисных дней. Это наглядно показала вчерашняя история во Владикавказе, где сотни людей вышли на митинг (разумеется, несанкционированный, поскольку сейчас, как во времена СССР, санкционированными могут быть лишь собрания «в поддержку партии и правительства»). А причина, побудившая этих людей самим себе санкционировать нарушение режима самоизоляции, проста как лопата: из-за этого самого режима самоизоляции им нечем кормить свои многочисленные, ни чета московским, семьи. Экономика остановилась, работы нет, денег нет, есть нечего. Вот и весь мотив, если отбросить традиционный в таких случаях ярлык «инспирированных извне беспорядков».

На какое к себе отношение после коронакризиса может рассчитывать государство, еще более кричаще иллюстрирует исследование социальных эффектов пандемии COVID-19, результаты которого приводит РБК. Анонсированные властью меры поддержки населения не получили 70% россиян. Лишь 15% опрошенных сообщили, что получили поддержку от государства. С трудностями при подаче заявок для получения выплат столкнулись 16% респондентов.

При этом почти половина опрошенных в рамках этого исследования констатировала сокращение доходов в связи с действующими ограничениями. 22% сообщили, что компания-работодатель временно приостановила деятельность. 9% потеряли работу. Из них 40% пробовали зарегистрироваться в качестве безработного, но у них это не вышло.

И только 5% опрошенных не обращались за помощью, поскольку либо не нуждаются в ней, либо решили подождать.

Станут ли эти данные ушатом холодной воды для тех, кто не устает рассказывать на видеосовещаниях о многих миллиардах рублей, выделяемых на меры поддержки, большой вопрос. Как и то, задумываются ли они над тем, какую обратную связь даст обнищавшее до последней возможности население. У бедных свои герои: митинговавшие во Владикавказе требовали в числе прочего назначить главой правительства Северной Осетии Виталия Калоева, судимого за убийство швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена в 2004 году. Калоев считал Нильсена виновным в авиакатастрофе над Боденским озером 1 июля 2002 года, в которой погибли его жена и двое детей.

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