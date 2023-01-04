Виртуальная лаборатория по информатике стала самым популярным материалом в МЭШ в 2022 году

Библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) в 2022 году пополнилась новыми виртуальными лабораториями по разным предметам - теперь их более 40, сообщает пресс-служба московского правительства.

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В сообщении говорится, что они позволяют учащимся проводить сложные опыты и эксперименты в виртуальном пространстве, совершенствовать знания и навыки по предметам школьной программы, а также принимать участие в виртуальных турнирах.

«Самой популярной среди учеников 5-11-х классов оказалась виртуальная лаборатория по информатике. Она помогает познакомиться с основами программирования и информационных технологий, узнать о базовых и более сложных алгоритмах. За год к ней обратились почти 190 тысяч раз», - говорится в материале.

Также в пресс-службе уточнили, что среди учеников пятых - девятых классов самым популярным стал электронный учебник геометрии, в старшей школе - учебник «Звёздный английский язык», в начальной школе - учебник русского языка. Наиболее востребованным приложением среди школьников всех параллелей стало «Грамота. Словари».

Среди видеоуроков у учащихся пятых - девятых классов самым востребованным стало занятие «Клеточное строение организмов», а ученики начальной школы отдали предпочтение видеоуроку «Что такое экономика».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписали соглашение, которое позволит передать на федеральный уровень наработки МЭШ, электронного дневника, электронного журнала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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