Анастасия Ракова приняла участие в межведомственном совещании по вопросам цифровизации российского школьного образования

29 сентября в Информационном центре Правительства Москвы прошло межведомственное совещание В нем приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, его заместитель Анастасия Зырянова, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, а также региональные министры образования. Политики обговорили создание условий для работы государственной информационной системы «Моя школа» в регионах России.

В процессе обсуждения участникам представили унифицированный сервис электронных журналов и электронных дневников. Также на совещании был продемонстрирован функционал электронного дневника «Московской электронной школы» (МЭШ). Анастасия Ракова одобрила МЭШ в качестве базовой системы для цифровизации школьного образования.

Ранее столичным градоначальником Сергеем Собяниным, Максутом Шадаевым и Сергеем Кравцовым было подписано Соглашение о сотрудничестве по развитию федеральной информационной системы «Моя школа».

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Фото: mos.ru
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