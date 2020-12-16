СМИ раскрыли подробности подготовки теракта в Москве

Задержанный по подозрению в терроризме рассказал следователям, что в декабре 2018 года отказался стать террористом-смертником на станции метро «Киевская», передает издание Baza.

Подозреваемый, уроженец Дагестана Кобайков утверждает, что два года назад рядом с торговым центром «Европейский» двое его знакомых – Омаров и Юсубов – «уговаривали» его совершить теракт, но он отказался.

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Отмечается, что следователи допросили Юсубова вместе с Кобайковым, но знакомый подозреваемого отрицает все показания. Ранее Юсубов не привлекался к уголовной отвественности.





