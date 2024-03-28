«Виноват преподаватель!»: Ректор РГГУ удивился платам за прогулы занятий

«У меня было твердое убеждение, что такие методы российским законодательством, мягко говоря, не приветствуются. С другой стороны, многое зависит от локальных актов, которые в вузах составляются. У нас такого нет и не будет. Все-таки учебный процесс строится на других основаниях. Если преподаватель интересен студентам и выступает с лидерских позиций, никто бегать с его занятий не будет. А если он не в состоянии обеспечить внимание своих студентов, есть ученый совет, где всегда можно сказать данному преподавателю, что он не очень соответствует своей должности. Если студенты голосуют ногами, руководству вуза нужно делать выводы. Здесь глубже проблема», - отметил он.

Безбородов также подчеркнул, что бороться с неуспеваемостью можно привычными способами. Если студент не ходит на занятия, ему сложнее будет получить зачет и остаться в вузе.

«Есть целый набор инструментов для борьбы с неуспеваемостью, до денег дело доводить нет никакой необходимости. Есть бюджетная форма, есть договорная. Многие студенты договорной формы учатся прекрасно, у них есть все основания для перехода на бюджетную форму обучения. У нас этот процесс очень развит. На договорные места после летнего периода приходят студенты из других вузов. Есть аттестации – несколько раз в семестр. Если студент не пришел несколько раз, зачет он не получает. Все это учитывается в личном кабинете студента», - рассказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня. Дата старта приёмной компании была озвучена на совещании, в котором приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минцифры Максут Шадаев и прочие заинтересованные ведомства, передает «Радиоточка НСН».

