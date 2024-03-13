«Синдром студента»: Тайм-менеджмент спасет россиян от переработок
Тем, кто не хочет задерживаться на рабочем месте, стоит начинать день с наиболее сложных и приоритетных задач, заявила НСН Ирина Святицкая.
Тайм-менеджмент и оперативное выполнение приоритетных задач позволит россиянам регулярно вовремя заканчивать рабочий день, рассказала НСН глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.
По данным опроса исследовательского центра «Зарплата.ру», 81% россиян продолжают работать после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю. Еще 19% задерживается ежедневно, а 71% выполняют рабочие задачи в выходные дни. По словам Святицкой, подобную тенденцию можно объяснить неграмотным распределением рабочего времени.
«Тайм-менеджмент – великая сила. Те, кто умеют эффективно планировать свой день и неделю, обладают большей эффективностью. Задержки в офисе связаны с личным управлением временем, либо с неправильным приоритетом каких-то дел. Мы любим откладывать сложные задачи на потом. Все знают, что их надо делать сразу, но синдром студента, который готовится к экзамену ночью накануне, достаточно распространен. Поэтому сотрудники часто задерживаются перед важными отчетными мероприятиями и собраниями», - сказала она.
Ранее исследование консалтинговой компании «Культура Инноваций» показало, что 71% сотрудников российских компаний готовы уволиться из-за токсичных отношений на работе. Больше половины участников опроса также рассказали, что негативная обстановка отрицательно влияет на их продуктивность, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
- Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры
- В Госдуме допустили повышение НДФЛ для граждан с годовым доходом более 1 млн
- Шоколад Milka и Alpen Gold исчезнет из магазинов сети «Лента»
- Послы ЕС согласовали выделение Украине пяти млрд евро военной помощи
- ЦБ спрогнозировал замедление автокредитования из-за роста цен на машины
- Город Грайворон Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ
- МИД Австрии объявил о высылке двух российских дипломатов
- В Африке остановились заводы по переработке какао-бобов из-за роста цен
- Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru