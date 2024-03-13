«Синдром студента»: Тайм-менеджмент спасет россиян от переработок

По данным опроса исследовательского центра «Зарплата.ру», 81% россиян продолжают работать после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю. Еще 19% задерживается ежедневно, а 71% выполняют рабочие задачи в выходные дни. По словам Святицкой, подобную тенденцию можно объяснить неграмотным распределением рабочего времени.

«Тайм-менеджмент – великая сила. Те, кто умеют эффективно планировать свой день и неделю, обладают большей эффективностью. Задержки в офисе связаны с личным управлением временем, либо с неправильным приоритетом каких-то дел. Мы любим откладывать сложные задачи на потом. Все знают, что их надо делать сразу, но синдром студента, который готовится к экзамену ночью накануне, достаточно распространен. Поэтому сотрудники часто задерживаются перед важными отчетными мероприятиями и собраниями», - сказала она.

Ранее исследование консалтинговой компании «Культура Инноваций» показало, что 71% сотрудников российских компаний готовы уволиться из-за токсичных отношений на работе. Больше половины участников опроса также рассказали, что негативная обстановка отрицательно влияет на их продуктивность, передает «Радиоточка НСН».

