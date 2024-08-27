«Виноват — иди отвечай»: Лукашенко прокомментировал задержание Дурова

Выступая на республиканском педсовете, он указал, что не осуждает французских правоохранителей, ибо виновный должен отвечать.

«Дуровы — не Дуровы... Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» - сказал белорусский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французские власти арестовали основателя Telegram Павла Дурова «явно по чьему-то совету», сообщает RT.

