«Виноват — иди отвечай»: Лукашенко прокомментировал задержание Дурова
Власти Франции, арестовавшие основателя Telegram Павла Дурова, поступили правильно. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Выступая на республиканском педсовете, он указал, что не осуждает французских правоохранителей, ибо виновный должен отвечать.
«Дуровы — не Дуровы... Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» - сказал белорусский лидер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французские власти арестовали основателя Telegram Павла Дурова «явно по чьему-то совету», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru