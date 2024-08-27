«Виноват — иди отвечай»: Лукашенко прокомментировал задержание Дурова

Власти Франции, арестовавшие основателя Telegram Павла Дурова, поступили правильно. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Выступая на республиканском педсовете, он указал, что не осуждает французских правоохранителей, ибо виновный должен отвечать.

«Дуровы — не Дуровы... Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» - сказал белорусский лидер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французские власти арестовали основателя Telegram Павла Дурова «явно по чьему-то совету», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Павел ДуровФранцияTelegramАлександр Лукашенко

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