Песков: Предъявленные Дурову обвинения требуют серьёзных доказательств
Задержанному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены серьёзные обвинения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобные обвинения требуют серьёзной доказательной базы, в противном случае дело бизнесмена станет политическим, а его преследование будет выглядеть как попытка ограничить свободу коммуникации.
«Россия готова оказать Дурову всю необходимую помощь и содействие, но ситуация осложняется тем, что основатель Telegram является ещё и гражданином Франции», - заключил представитель Кремля.
Ранее прокуратура Парижа заявила, что обвинения, предъявленные Дурову, касаются отказа передавать силовым структурам данные и документы по запросу; соучастия в хранении и распространении детской порнографии; в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотиков; в организованном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru