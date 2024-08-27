Песков: Предъявленные Дурову обвинения требуют серьёзных доказательств

Задержанному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены серьёзные обвинения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал глупостью чистку переписок в Telegram после ареста Дурова

По его словам, подобные обвинения требуют серьёзной доказательной базы, в противном случае дело бизнесмена станет политическим, а его преследование будет выглядеть как попытка ограничить свободу коммуникации.

«Россия готова оказать Дурову всю необходимую помощь и содействие, но ситуация осложняется тем, что основатель Telegram является ещё и гражданином Франции», - заключил представитель Кремля.

Ранее прокуратура Парижа заявила, что обвинения, предъявленные Дурову, касаются отказа передавать силовым структурам данные и документы по запросу; соучастия в хранении и распространении детской порнографии; в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотиков; в организованном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:ОбвиненияФранцияTelegramПавел ДуровДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры