Винокур выразил восхищение физической формой Путина
Народный артист РСФСР Владимир Винокур на церемонии награждения госнаградами, которая прошла в Екатерининском зале Кремля, заявил, что его радует физическая форма президента РФ Владимира Путина.
Артист, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, отметил, что несмотря на высокие нагрузки, российский лидер, в отличие от других глав государств, «физически развит и спортивный».
«Я радовался, видя Вас на коне, и как Вы поднимаетесь по трапу самолёта. Потому что, есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают с кем. А Вы всех узнали! Живите долго», - сказал 75-летний Винокур 70-летнему Путину.
Ранее президент США Джо Байден после выступления в Филадельфии не смог сразу найти выход со сцены - 80-летний глава Белого дома начал движение в противоположном направлении, отмечает RT.
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