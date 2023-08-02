Винокур выразил восхищение физической формой Путина

Артист, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, отметил, что несмотря на высокие нагрузки, российский лидер, в отличие от других глав государств, «физически развит и спортивный».

«Я радовался, видя Вас на коне, и как Вы поднимаетесь по трапу самолёта. Потому что, есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают с кем. А Вы всех узнали! Живите долго», - сказал 75-летний Винокур 70-летнему Путину.

Ранее президент США Джо Байден после выступления в Филадельфии не смог сразу найти выход со сцены - 80-летний глава Белого дома начал движение в противоположном направлении, отмечает RT.