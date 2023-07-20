СМИ: Байден стал пользоваться укороченным трапом, чтобы не спотыкаться

Издание отмечает, что более короткий трап предназначен для использования в случае сильного ветра или дождя, однако американский лидер спускался и поднимался по нему в ходе визитов в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и затем в Вашингтоне.

«Ни посадки, ни вылеты при этом... не были отмечены плохой погодой», - указывает Politico.

Источники из числа советников Байдена подтвердили изданию, что команда главы Белого дома стала чаще использовать укороченный трап с целью избежать падений президента.

Ранее Байденом в аэропорту столицы Польши споткнулся, поднимаясь по трапу. До этого подобный инцидент произошёл с ним на авиабазе Эндрюс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».