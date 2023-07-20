СМИ: Байден стал пользоваться укороченным трапом, чтобы не спотыкаться
Президент США Джо Байден при перелётах всё чаще стал пользоваться укороченным складным трапом, сообщает Politico.
Издание отмечает, что более короткий трап предназначен для использования в случае сильного ветра или дождя, однако американский лидер спускался и поднимался по нему в ходе визитов в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и затем в Вашингтоне.
«Ни посадки, ни вылеты при этом... не были отмечены плохой погодой», - указывает Politico.
Источники из числа советников Байдена подтвердили изданию, что команда главы Белого дома стала чаще использовать укороченный трап с целью избежать падений президента.
Ранее Байденом в аэропорту столицы Польши споткнулся, поднимаясь по трапу. До этого подобный инцидент произошёл с ним на авиабазе Эндрюс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru