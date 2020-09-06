Винокур опубликовал видео с «разминирования» концертного зала в Сочи во время выступления Петросяна

Народный артист РСФСР Владимир Винокур разместил с своем Instagram видео, на котором снят момент эвакуации российского юмориста Евгения Петросяна, других российских звезд, а также зрителей из концертного зала в Сочи, где проходил фестиваль «Юморина».

По словам Винокура, «на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним».