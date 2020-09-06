Винокур опубликовал видео с «разминирования» концертного зала в Сочи во время выступления Петросяна
Народный артист РСФСР Владимир Винокур разместил с своем Instagram видео, на котором снят момент эвакуации российского юмориста Евгения Петросяна, других российских звезд, а также зрителей из концертного зала в Сочи, где проходил фестиваль «Юморина».
По словам Винокура, «на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним».
Винокур пояснил, что зал заминирован. Они «взорвали зал» - отметил пародист. На это Петросян заметил, «наш сленг пошел в народ».
«Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас - артистов! Пока проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни», - написал Владимир Винокур.
На записи Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова делятся смешными эпизодами, которые происходили с ними во время различных выступлений. В это время за кулисами концертного зала появляются люди, одетые в камуфляж, с собаками.
Сведения о «минировании» оказались ложными.
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