В Москве опять «заминировали» суды и вокзалы

Неизвестные сообщили о «минировании» 12 московских судов. Как отмечает ТАСС, анонимные угрозы поступили в Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Измайловский и другие суды. А накануне из-за аналогичных сообщений специалисты проверяли три самолета в аэропорту Шереметьево и здания семи московских судов.

Также в столице России проверяют сообщения о минировании всех железнодорожных вокзалов,

Как напоминает URA.Ru, волна «минирований» началась в Москве и регионах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020-го начали поступать сообщения о «минировании» самолетов.