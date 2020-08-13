В Москве опять «заминировали» суды и вокзалы
Неизвестные сообщили о «минировании» 12 московских судов. Как отмечает ТАСС, анонимные угрозы поступили в Савеловский, Кунцевский, Басманный, Чертановский, Измайловский и другие суды. А накануне из-за аналогичных сообщений специалисты проверяли три самолета в аэропорту Шереметьево и здания семи московских судов.
Также в столице России проверяют сообщения о минировании всех железнодорожных вокзалов,
Как напоминает URA.Ru, волна «минирований» началась в Москве и регионах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют по электронной почте письма с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020-го начали поступать сообщения о «минировании» самолетов.
В этой связи Центр оперативно-технический мероприятий ФСБ запросил ключи для дешифровки переписки, а также организовать «круглосуточный удаленный доступ» к системам.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров пояснил НСН, что это один методов борьбы с телефонными террористами.
«Тема эта не первый раз поднимается, если помните раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера её интересов. Это вопрос безопасности и борьба с терроризмом. Сейчас требует разрешения образовавшаяся серьезная проблема с ложными минированиями, ложными вызовами», - считает собеседник НСН.
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