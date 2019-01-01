Джаз не пострадает. Бутман раскритиковал отказ Катамадзе выступать в России

«Я бы не хотел обсуждать качества артистки Нино Катамадзе. Но популярный, известный, любимый артист не должен в такой резкой форме выказывать какие-то свои решения. Наше дело, артистов, музыкантов, находить компромиссы, делать людей счастливыми. Может, заявление сделано на эмоциях. Но эмоции надо сохранять для концертов. Тем более такие заявления, когда всю свою карьеру Нино Катамадзе сделала в России. Ею восхищались многие российские промоутеры, продюсеры, даже на зарубежных концертах она часто выступала как представитель России. Считаю неправильным в такой форме высказываться. Можно не приехать Но сегодня такая политическая конъюнктура, завтра другая. Сможет ли она смотреть в лицо людям, которым она сказала, что уже не приедет сюда? А джаз не пострадает», - заверил он.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались антиправительственные демонстрации. Митингующие выступили против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Их возмутило, что председателя ассамблеи, депутата Госдумы Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента. Сам он объяснил, что на это место его посадила грузинская сторона «согласно протоколу».

