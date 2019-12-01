Винокур оценил Галкина в политике
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН высказался по поводу слухов о президентских амбициях коллеги Максима Галкина.
Юморист Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце отреaгировaл нa слухи о его возможном выдвижении нa пост президентa России. Aртист зaявил, что после того кaк в сети появился отрывок из его выступления в Новосибирске, где он рaскритиковaл влaсть, многие подумaли, что он тaким обрaзом нaчинaет свою политическую кaрьеру. Галкин пошутил, что российские чиновники стaли «совершенно по-другому» нa него смотреть после того, кaк президентом Украины стaл Владимир Зеленский. «Хочу пообещaть, что я никудa не собирaюсь. У нaс не Укрaинa, у нaс пристрелят еще до инaугурaции», — заметил Галкин.
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН заявил, что не считает возможным комментировать высказывания коллег по цеху и напомнил о трагичной судьбе актера и пародиста Михаила Евдокимова, ставшего губернатором Алтайского края.
«Максим Галкин – самодостаточный артист и человек. То, что он говорит – его личное дело. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Пример – Михаил Евдокимов», - отметил артист.
Напомним, в апреле 2004 года Михаил Евдокимов во втором туре выборов главы Алтайского края победил губернатора Александра Сурикова. В марте 2005 года 46 из 52 депутатов краевого совета выразили недоверие губернатору Евдокимову из-за проводимой им кадровой политики, представители политических партий потребовали его отставки.
Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в автомобильной аварии на трассе М-52 «Чуйский тракт» Бийск—Барнаул на 48-м году жизни. В СМИ высказывались предположения о возможном организованном убийстве губернатора, который боролся с контрабандой наркотиков из Казахстана. Власти ограничились версией обычного ДТП.
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