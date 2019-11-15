Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

После выступления в Новосибирске, где юморист Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении, ему начали отменять выступления. Об этом рассказал советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур в беседе с НСН вступился за своего молодого коллегу.

«Это решает не руководство [телеканалов], а зрители. Даже, если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят», - сказал Винокур.