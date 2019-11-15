Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

15 ноября 201911:19
Саша Бусова

Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН заявил, что Максим Галкин будет востребован публикой и без телевидения.

После выступления в Новосибирске, где юморист Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении, ему начали отменять выступления. Об этом рассказал советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур в беседе с НСН вступился за своего молодого коллегу.

«Это решает не руководство [телеканалов], а зрители. Даже, если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят», - сказал Винокур.

«Откручивают голову». Невзоров о репрессиях против Галкина за цензуру

При этом, Винокур уточнил, что запись на видео, вероятно, стала для Галкина неожиданностью и предположил, что это могло быть спланированной провокацией.

«Это мой коллега, очень талантливый человек. То, что он говорит это его личное дело. Зачем я буду это обсуждать, если это он так думает. Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны», - пояснил он.

Широкий общественный резонанс слова Галкина получили после публикации концерта в интернете. В частности, юморист со сцены отметил, что Владимир Путин находится у власти уже дольше Леонида Брежнева и пошутил над телеведущим Владимиром Соловьёвым за его подобострастность властям.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев ответил на высказывание Максима Галкин о присутствии на российском телевидении цензуры.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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