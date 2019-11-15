Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН заявил, что Максим Галкин будет востребован публикой и без телевидения.
После выступления в Новосибирске, где юморист Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении, ему начали отменять выступления. Об этом рассказал советник генерального директора «Первого канала» Александр Невзоров.
Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур в беседе с НСН вступился за своего молодого коллегу.
«Это решает не руководство [телеканалов], а зрители. Даже, если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят», - сказал Винокур.
При этом, Винокур уточнил, что запись на видео, вероятно, стала для Галкина неожиданностью и предположил, что это могло быть спланированной провокацией.
«Это мой коллега, очень талантливый человек. То, что он говорит это его личное дело. Зачем я буду это обсуждать, если это он так думает. Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны», - пояснил он.
Широкий общественный резонанс слова Галкина получили после публикации концерта в интернете. В частности, юморист со сцены отметил, что Владимир Путин находится у власти уже дольше Леонида Брежнева и пошутил над телеведущим Владимиром Соловьёвым за его подобострастность властям.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев ответил на высказывание Максима Галкин о присутствии на российском телевидении цензуры.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Все узнают и без вас! АРБ о декларировании доходов для банков
- Появилось видео, как российские военные заняли базу США в Сирии
- Врачи: Благовещенский стрелок был трезв
- Нотариусы назвали наиболее подделываемые документы в России
- Производители пообещали вернуть ванилин в водку