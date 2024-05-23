Винодельня «Фанагория» планирует увеличить турпоток почти на 43% в 2024 году

Одно из крупнейших винодельческих предприятий России «Фанагория» планирует увеличить турпоток почти на 43% в 2024 году, передает РИА Новости со ссылкой на главу направления «Винный туризм» компании Наталью Лежепёкову.

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По ее словам, «Фанагория» хочет принять у себя пять тысяч туристов. В минувшем году, отметила Лежепёкова, «Фанагорию» посетили 3,5-4 тысячи туристов.

Лежепёкова также отметила, что в следующем году в планах компании открытие коньячного музей, летней террасы ресторана винодельни, а также винной солеры.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года Сочи посетили больше 2,3 миллиона человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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