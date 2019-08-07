Вилли Токарев перед смертью написал песню о Кадырове и Чечне. Аудио
Композитор и певец Вилли Токарев незадолго перед своей смертью успел создать песню, посвящённую главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Об этом в соцсетях рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Он уточнил, что песню он получил через вдову музыканта.
Как отмечает RT, Умаров назвал это произведение о республике и её главе «забавной». Министр обнародовал эту запись, в ней под музыку, напоминающую лезгинку, Вилли Токарев перечисляет достижения Рамзана Кадырова, а также восхваляет Чечню.
Известный шансонье Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет, последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.
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