Вилли Токарев перед смертью написал песню о Кадырове и Чечне. Аудио

Композитор и певец Вилли Токарев незадолго перед своей смертью успел создать песню, посвящённую главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Об этом в соцсетях рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Он уточнил, что песню он получил через вдову музыканта.

Как отмечает RT, Умаров назвал это произведение о республике и её главе «забавной». Министр обнародовал эту запись, в ней под музыку, напоминающую лезгинку, Вилли Токарев перечисляет достижения Рамзана Кадырова, а также восхваляет Чечню.

Известный шансонье Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет, последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

