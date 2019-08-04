Пригожин назвал Токарева символом шансона

В Москве на 85-ом году жизни скончался знаменитый исполнитель шансона Вилли Токарев, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников певца.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Токарева после того, как он прошел обследование в одной из столичных больниц.

Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН признался, что новость о смерти Вилли Токарева вызвала грусть, и рассказал о своем сотрудничестве с певцом и композитором.

«Новости такого рода всегда вызывают грусть. Конечно, мы были знакомы и работали вместе. Для нас он был символом шансона. «Небоскреб, небоскреб, а я маленький такой» - эти строки мне запомнились, можно сказать, с детства. Так он описывал себя, находясь в эмиграции. Так он описывал себя, живя в Нью-Йорке. Эта песня стала символичной для первой волны эмигрантов, которые уехали в Америку после развала Советского Союза. А потом многие вернулись сюда. Как и он – выступал, был популярным. Образ у него, конечно был, незабываемым. Грустная новость. Светлая ему память», - сказал Пригожин.

Напомним, Вилли Токарев родился в 1937 году в Адыгее. В 1974 году эмигрировал в США, где начал заниматься музыкой и обрел известность среди эммигрантских кругов. Позднее он стал известен как шансон-исполнитель и в России. В 1990-ых Токарев вернулся в Россию.

