Вильфанд рассказал о причинах аномально теплого марта в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах теплого марта в Москве. По его словам, температуры ожидаются выше нормы в связи с тем, что в столице в этом году не сформировался снежный покров. Из-за этого земля не промерзла, передает РИА Новости.

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Вильфанд напомнил, что обычно март считается в России зимним месяцем. Это время, когда снег только начинает таять.

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что минувшая зима стала самой теплой в истории, однако это не говорит о том, что суровые и снежные русские зимы ушли в прошлое.

Кроме того Вильфанд считает, что автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю еще рано, передает АГН «Москва».

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ФОТО: pixabay.com
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