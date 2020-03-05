Вильфанд рассказал о причинах аномально теплого марта в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах теплого марта в Москве. По его словам, температуры ожидаются выше нормы в связи с тем, что в столице в этом году не сформировался снежный покров. Из-за этого земля не промерзла, передает РИА Новости.
Вильфанд напомнил, что обычно март считается в России зимним месяцем. Это время, когда снег только начинает таять.
Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что минувшая зима стала самой теплой в истории, однако это не говорит о том, что суровые и снежные русские зимы ушли в прошлое.
Кроме того Вильфанд считает, что автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю еще рано, передает АГН «Москва».
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