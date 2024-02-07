Циклон «Ольга» обрушит на Москву рекордные снегопады
На Москву и область надвигается североатлантический циклон «Ольга», сообщают «Известия».
Скорость порывов ветра составит 17 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до баррического дна. По словам синоптиков, за день вывалит четверть февральской нормы снега. Примерно то же самое переживают сейчас жители юга России. В эпицентре ненастья – Кавказ.
Снег начнет идти в отдельных районах Подмосковья в ночь на 7 февраля, а своего пика снегопад достигнет во второй половине дня.
В результате высота снежного покрова может увеличиться примерно на 4–7 миллиметров. Ненастная погода перейдет и на ночь 8 февраля, однако такого сильного снегопада уже не будет. И все же будут сохраняться заносы, метели и морозы, отметила синоптик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru