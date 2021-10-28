Вильфанд заявил о потеплении в Европейской части России

В конце октября — начале ноября в центре европейской части России вновь потеплеет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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По его словам, показатели будут на семь градусов выше климатической нормы. Это связано с тем, что на севере европейской части страны сформировался циклон, а на юге — антициклон, поэтому температура будет повышаться. Так, с 28 октября эти оценки будут превышены. 31 октября температура поднимется до 13-14 градусов.

Долгие прогулки и отдых на свежем воздухе полезны только в том случае, если человек не мерзнет, напомнил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Такой совет доктор дал в преддверии режима нерабочих дней с 28 октября по 8 ноября.

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ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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