Вильфанд заявил о непогоде в ряде регионов России
В некоторые российские регионы придёт непогода, сообщает RT.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 18 ноября непогода с метелью ожидается в ряде регионов Сибирского федерального округа. В Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, метель.
19 ноября в Мурманской области и Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам синоптика, также «сложная погода» будет на Черноморском побережье.
20 ноября в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях ожидаются мокрый снег и ветер до 15—20 м/с.
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