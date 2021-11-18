Вильфанд заявил о непогоде в ряде регионов России

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 18 ноября непогода с метелью ожидается в ряде регионов Сибирского федерального округа. В Алтайском крае, Хакасии, Республике Алтай прогнозируются сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, метель.

19 ноября в Мурманской области и Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам синоптика, также «сложная погода» будет на Черноморском побережье.

20 ноября в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях ожидаются мокрый снег и ветер до 15—20 м/с.

