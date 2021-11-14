Вильфанд предупредил несколько регионов о температурных аномалиях

Аномальное похолодание до 18-20 градусов придет в регионы Урала, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, это произойдет уже с 15 ноября. При этом регионы Северо-Западного федерального округа ожидает температура выше нормы на 4-7 градусов с 16 ноября, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится до 19 ноября.

Как сообщалось, предстоящая зима в средней полосе России прогнозируется наподобие «еврозимы» - умеренно снежной и чуть мягче положенной русской зимы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаСиноптикиРоман Вильфанд
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