Вильфанд предупредил несколько регионов о температурных аномалиях

По его словам, это произойдет уже с 15 ноября. При этом регионы Северо-Западного федерального округа ожидает температура выше нормы на 4-7 градусов с 16 ноября, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится до 19 ноября.

Как сообщалось, предстоящая зима в средней полосе России прогнозируется наподобие «еврозимы» - умеренно снежной и чуть мягче положенной русской зимы.

