В Москве начнут отключать отопление

Бирюков отметил, что отключение будет проводиться поэтапно и займет до пяти дней. Сначала отопление отключают в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах и больницах. Всего сотрудникам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить 74 тысячи зданий, из которых около 34 тысяч являются жилыми, пишет RT.

Согласно федеральному закону, отопление отключают, когда температура воздуха на протяжении пяти дней не опускается ниже восьми градусов. В связи с погодными условиями власти Москвы приняли решение перейти на летний режим работы с 10 мая.

