Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание

В Москве в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 11-15 градусов днем, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, пройдут небольшие осадки. В ночь на 30 апреля прогнозируется до 0 градусов. Исключением станет четверг, когда тепло вернется в Москву – будет 20 градусов.

Как отметил синоптик, 1 мая ночью прогнозируется 3-8 градусов тепла, а днем - 12-17 градусов. Местами пройдут небольшие и кратковременные дожди. 2 мая ожидается аналогичная погода.

Ранее синоптик рассказал москвичам о погоде на первые майские праздники, сообщает «Радиоточка НСН».

