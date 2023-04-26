Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание
В Москве в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 11-15 градусов днем, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, пройдут небольшие осадки. В ночь на 30 апреля прогнозируется до 0 градусов. Исключением станет четверг, когда тепло вернется в Москву – будет 20 градусов.
Как отметил синоптик, 1 мая ночью прогнозируется 3-8 градусов тепла, а днем - 12-17 градусов. Местами пройдут небольшие и кратковременные дожди. 2 мая ожидается аналогичная погода.
Ранее синоптик рассказал москвичам о погоде на первые майские праздники, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru