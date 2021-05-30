Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

По его словам, с 1 июня каждый день температура будет повышаться на один-два градуса. По словам синоптика, такое потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа.

«Погода летом будет переменчивой, но в целом температура прогнозируется выше нормы, избытка осадков не прогнозируется», - сообщил ранее Вильфанд.

