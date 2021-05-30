Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

С 1 июня в центре Европейской России начнется потепление, а к концу следующей недели дневная температура повысится до плюс 25 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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По его словам, с 1 июня каждый день температура будет повышаться на один-два градуса. По словам синоптика, такое потепление и отсутствие осадков будут характерны для всего Центрального федерального округа.

«Погода летом будет переменчивой, но в целом температура прогнозируется выше нормы, избытка осадков не прогнозируется», - сообщил ранее Вильфанд.

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ФОТО: FelixMittermeier с сайта Pixabay
ТЕГИ:ПогодаРоман ВильфандГидрометцентр
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