Вильфанд: В Московском регионе сохранится зимний характер погоды

По его словам, будут осадки и морозы до 10-12 градусов в ночное время. Днем температура ожидается около 0 градусов.

Кроме того, высота сугробов за неделю подрастет на несколько сантиметров.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах.

