Вильфанд: В Московском регионе сохранится зимний характер погоды

Зимний характер погоды будет сохраняться в столичном регионе всю неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, будут осадки и морозы до 10-12 градусов в ночное время. Днем температура ожидается около 0 градусов.

Кроме того, высота сугробов за неделю подрастет на несколько сантиметров.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах.

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ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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