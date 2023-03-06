Вильфанд: В Московском регионе сохранится зимний характер погоды
6 марта 202305:21
Зимний характер погоды будет сохраняться в столичном регионе всю неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, будут осадки и морозы до 10-12 градусов в ночное время. Днем температура ожидается около 0 градусов.
Кроме того, высота сугробов за неделю подрастет на несколько сантиметров.
Ранее Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru