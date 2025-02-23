Вильфанд: В марте в европейскую часть РФ могут вернуться морозы

Россиянам не стоит прощаться с зимой до 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Биолог объяснила, чем опасна для природы аномально теплая и бесснежная зима

По его словам, температура еще опустится до минус 10-13 градусов. При этом, подчеркнул синоптик, такая ситуация является нормальной для европейской части страны.

Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН сообщил, что морозы в Москве ослабнут только в последний день февраля.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:МорозСиноптикиПогодаРоман Вильфанд

Горячие новости

Все новости

партнеры