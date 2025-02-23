Вильфанд: В марте в европейскую часть РФ могут вернуться морозы
23 февраля 202511:32
Россиянам не стоит прощаться с зимой до 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, температура еще опустится до минус 10-13 градусов. При этом, подчеркнул синоптик, такая ситуация является нормальной для европейской части страны.
Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН сообщил, что морозы в Москве ослабнут только в последний день февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru