Вильфанд: В марте в европейскую часть РФ могут вернуться морозы

По его словам, температура еще опустится до минус 10-13 градусов. При этом, подчеркнул синоптик, такая ситуация является нормальной для европейской части страны.

Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН сообщил, что морозы в Москве ослабнут только в последний день февраля.



