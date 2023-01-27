Вильфанд пообещал Москве мягкую погоду и обвал давления
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал НСН, что температура в начале февраля в Москве будет выше нормы, но холода еще вернутся.
Воздушные массы с Атлантики обеспечат жителям Московского региона комфортную, умеренно-теплую погоду в конце января и первых числах февраля. Об это в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Москве в ближайшие дни очень мягкая, комфортная погода. Воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, с Атлантики, они умеренно-теплые. Температура чуть-чуть понизится. Ночные температуры будут в диапазоне -4..- 6 градусов, по области до - 9 градусов. Дневные -2..-4 градуса. Температурный фон выше климатической нормы примерно на три градуса. Ветер слабый, небольшой снежок», - сообщил ученый.
Вильфанд обратил внимание на то, что в субботу в столичном регионе резко понизится давление.
«До сегодняшнего дня погодой управлял антициклон, сейчас он отходит, и циклоническая область будет определять условия циркуляции. Завтра давление понизится буквально за один день на 10-12 мм. Самые низкие значения будут в воскресенье и понедельник», - отметил он.
В понедельник и вторник в Москве и Московской области такой температурный фон сохранится, но прогнозируется небольшой снег, который уменьшит гололедицу.
«Ночью -4..-6 градусов, по области до -9-ти. Днем около -3…-4-х градусов. Временами небольшой снег, благодаря чему уменьшится гололедица. Во вторник температура будет повышаться – днем -1..-3 градуса. 1 февраля погода существенно не изменится. До конца следующей недели будет мягкая, умеренная, комфортная погода», - рассказал метеоролог.
По словам Вильфанда, в феврале прогнозируется «неоднородная погода», какой была в январе, и жителей столицы еще ждут «обязательные похолодания».
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