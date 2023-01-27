Вильфанд пообещал Москве мягкую погоду и обвал давления

Воздушные массы с Атлантики обеспечат жителям Московского региона комфортную, умеренно-теплую погоду в конце января и первых числах февраля. Об это в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве в ближайшие дни очень мягкая, комфортная погода. Воздушные массы будут перемещаться с северо-запада, с Атлантики, они умеренно-теплые. Температура чуть-чуть понизится. Ночные температуры будут в диапазоне -4..- 6 градусов, по области до - 9 градусов. Дневные -2..-4 градуса. Температурный фон выше климатической нормы примерно на три градуса. Ветер слабый, небольшой снежок», - сообщил ученый.

Вильфанд обратил внимание на то, что в субботу в столичном регионе резко понизится давление.