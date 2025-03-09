Вильфанд: В европейской части РФ аномально потеплело из-за отсутствия снега
Аномальное потепление в европейской части России связано с отсутствием снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Специалист объяснил, что при отсутствии снежного покрова любой прогрев почвы сразу сказывается на температуре воздуха. Вильфанд подчеркнул, что сейчас держится температура на 3-4 градуса выше нормы.
По его словам, в регионе было бы холоднее, если бы перемещение воздушных масс происходило над заснеженной поверхностью земли. Он рассказал, что температура могла бы быть ниже, даже если бы снежный покров был небольшим — всего до 10 см.
Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что погода в Москве бьет температурные рекорды и больше похожа на апрельскую.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Коркине после погромов цыгане выставили на продажу свои дома
- Маск: Линия фронта ВСУ рухнет при отключении Starlink
- Глава Чувашии: Предприятие в Чебоксарах атаковал БПЛА
- МО: За ночь над 8 регионами РФ ПВО сбили почти 90 дронов
- В Европарламенте заявили об ужасе от перспективы мира на Украине
- В Южной Осетии допустили повышение пенсионного возраста
- СМИ: ФРГ может разорвать договор с США о покупке истребителей F-35A
- СМИ: ВСУ активно отступают из Курской области
- Блогер Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в Москве
- СМИ: Игра Трампа в гольф обошлась налогоплательщикам в 18 млн долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru