Вильфанд: В европейской части РФ аномально потеплело из-за отсутствия снега

Аномальное потепление в европейской части России связано с отсутствием снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Специалист объяснил, что при отсутствии снежного покрова любой прогрев почвы сразу сказывается на температуре воздуха. Вильфанд подчеркнул, что сейчас держится температура на 3-4 градуса выше нормы.

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По его словам, в регионе было бы холоднее, если бы перемещение воздушных масс происходило над заснеженной поверхностью земли. Он рассказал, что температура могла бы быть ниже, даже если бы снежный покров был небольшим — всего до 10 см.

Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что погода в Москве бьет температурные рекорды и больше похожа на апрельскую.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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