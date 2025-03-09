Вильфанд: В европейской части РФ аномально потеплело из-за отсутствия снега

Аномальное потепление в европейской части России связано с отсутствием снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Специалист объяснил, что при отсутствии снежного покрова любой прогрев почвы сразу сказывается на температуре воздуха. Вильфанд подчеркнул, что сейчас держится температура на 3-4 градуса выше нормы.