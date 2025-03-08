Синоптик Леус: Температура в Москве побила рекорд

Сегодняшний день стал самым теплым среди всех 8 март в истории инструментальных наблюдений за погодой в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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На ВДНХ воздух прогрелся до плюс 10,1, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году.

Метеорологическая весна придет в Москву и Подмосковье на 2—3 недели раньше положенного срока, сообщил ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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