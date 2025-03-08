Синоптик Леус: Температура в Москве побила рекорд

На ВДНХ воздух прогрелся до плюс 10,1, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году.

Метеорологическая весна придет в Москву и Подмосковье на 2—3 недели раньше положенного срока, сообщил ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

