Синоптик Леус: Температура в Москве побила рекорд
8 марта 202520:50
Сегодняшний день стал самым теплым среди всех 8 март в истории инструментальных наблюдений за погодой в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На ВДНХ воздух прогрелся до плюс 10,1, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году.
Метеорологическая весна придет в Москву и Подмосковье на 2—3 недели раньше положенного срока, сообщил ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru