Опасность формирования смерчей объявлена в Сочи
Ливневые дожди прогнозируются на юге европейской части России, в Сочи существует риск образования смерчей над акваторией Чёрного моря. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Согласно прогнозу, в Краснодарском крае и в Крыму в среду, 14 августа местами пройдут сильные дожди. Как уточняет «Газета.ru», на Кубани шквалистый ветер в порывах усилится до 23 метров в секунду, в Крыму — до 25 метров в секунду.
Температура воздуха составит 29-33°С. Такие значения соответствуют климатической норме середины последнего месяца календарного лета. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МЧС объявило в Краснодарском крае штормовое предупреждение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу
- Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 631 тысячу га
- В Британии произошла утечка химических веществ в канал
- Алаудинов: Цель операции ВСУ в Курской области – захват АЭС в Курчатове
- Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Разуваеву
- ВЦИОМ: Более 30% россиян хотели бы пользоваться цифровым рублем
- Силуанов посоветовал вкладывать средства в ОФЗ
- Агентство Fitch снизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта
- «Современная экономика там зарыта»: Собянин объяснил, почему в Москве перекладывают плитку
- Опрос: Россияне потратят на подготовку детей к школе в среднем 35 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru