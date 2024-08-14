Опасность формирования смерчей объявлена в Сочи

Ливневые дожди прогнозируются на юге европейской части России, в Сочи существует риск образования смерчей над акваторией Чёрного моря. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, в Краснодарском крае и в Крыму в среду, 14 августа местами пройдут сильные дожди. Как уточняет «Газета.ru», на Кубани шквалистый ветер в порывах усилится до 23 метров в секунду, в Крыму — до 25 метров в секунду.

Температура воздуха составит 29-33°С. Такие значения соответствуют климатической норме середины последнего месяца календарного лета. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МЧС объявило в Краснодарском крае штормовое предупреждение.

