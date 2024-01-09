Вильфанд: Температура в Москве вновь понизится до минус 20 к выходным

Температура в Москве вновь понизится до минус 20 к выходным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Он отметил, что морозы вернутся в столицу после резкого потепления – 11 января температура поднимется до одного градуса выше нуля, в пятницу уже будет минус 16 градусов. В среду и четверг также ожидается снегопад.

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В Москве в первую рабочую неделю после праздников ожидаются резкие колебания атмосферного давления, предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Так, с 10 до 11 января давление в Москве снизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба из-за перемещения атлантического циклона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 26 декабря 2023 года атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 мм ртутного столба, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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