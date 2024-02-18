Вильфанд: сугробы в Москве стали вторыми по величине за весь период наблюдений
Высота сугробов в Москве 18 февраля почти достигла рекордных значений 1994 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в воскресенье высота сугробов в столице выросла до 67 сантиметров. Наибольший показатель наблюдался зимой 1994 года - 70 сантиметров.
«Нынешнее значение в 67 см является вторым по величине вне зависимости от дня и месяца», - констатировал синоптик.
При этом для 18 февраля высота сугробов стала рекордной за все 146 лет наблюдений. Предыдущий рекорд составил 65 сантиметров в 1966 году, уточнил специалист.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно переводить сотрудников на удаленную работу в случае выпадения осадков выше нормы, сугробов или гололеда. Соответствующее обращение депутат направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru