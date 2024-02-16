«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на выходные
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в российской столице и Подмосковье на ближайшие выходные из-за гололедицы, сильного снега и ветра. Информацию распространил Гидрометцентр.
Предупреждение действует с 21:00 17 февраля до 15:00 18 февраля. Согласно прогнозу, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Возможен умеренный мокрый снег, заносы на дорогах.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в выходные столичный регион ожидает оттепель. В субботу, 18 февраля днём – 1…3 °C, в воскресенье, 19 февраля – около нуля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru