Вильфанд спрогнозировал снег и заморозки в ряд регионов России

Мокрый снег, заморозки и гололед прогнозируют в нескольких регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Москва пережила первый день встречи с «барической армадой»

По его словам, речь идет о Пермском крае, Челябинской, Свердловской областях. Такая погода ожидается в ближайшие дни. При этом осадки будут сильными. В названных регионах заморозки достигнут минус 2–4 градусов. Также усилится ветер в Свердловской области до 21 метра в секунду, в Челябинской области до 25 метров в секунду.

Кроме того, в северных районах Хабаровского края ожидается сильный мокрый снег и дождь. В Башкирию придет сильный дождь, там похолодает до минус трех градусов. В ряде регионов Западной Сибири также похолодает на 15–20 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗаморозкиПогодаРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры