Москва пережила первый день встречи с «барической армадой»

В Москве в субботу выпало 43% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом он отметил, что в некоторых районах московского региона выпало две трети месячной нормы. Самые сильные ливни прошли в Шаховской, Серпухове и Волоколамске.

«Балканская полупетля!»: Москву ждет сокрушительный удар «барической армады»

В столице основной удар стихии пришелся по Тушино и Балчугу. Там выпало по 24 мм осадков при месячной норме 65 мм.

Ранее синоптики предупреждали, что москвичи встретятся в выходные с «гигантской циклонической депрессией» балканского происхождения, а также с «барической армадой». Прогнозировались непрерывные 36-часовые дожди мощностью пять ведер на метр.

Тем не менее, субботний дождь оказался не таким сильным и не привел к каким-либо подтоплениям и катаклизмам.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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