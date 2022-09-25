Москва пережила первый день встречи с «барической армадой»

В столице основной удар стихии пришелся по Тушино и Балчугу. Там выпало по 24 мм осадков при месячной норме 65 мм.

Ранее синоптики предупреждали, что москвичи встретятся в выходные с «гигантской циклонической депрессией» балканского происхождения, а также с «барической армадой». Прогнозировались непрерывные 36-часовые дожди мощностью пять ведер на метр.

Тем не менее, субботний дождь оказался не таким сильным и не привел к каким-либо подтоплениям и катаклизмам.

