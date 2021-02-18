Вильфанд спрогнозировал скачки температуры в Москве и Подмосковье

В ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, 18 февраля в Москве и области будет от -17 до -18 градусов, в пятницу ночные температуры опустятся до 22-24 градусов мороза, по области - до -27 градусов. 20 февраля будет от -19 до -23, а местами до 30 градусов ниже ноля.