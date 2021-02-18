Вильфанд спрогнозировал скачки температуры в Москве и Подмосковье
В ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, 18 февраля в Москве и области будет от -17 до -18 градусов, в пятницу ночные температуры опустятся до 22-24 градусов мороза, по области - до -27 градусов. 20 февраля будет от -19 до -23, а местами до 30 градусов ниже ноля.
По словам синоптика, в конце недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу - на пять.
Ранее Вильфанд сообщил, что жителей Москвы на этой неделе ожидают аномальные холода.
По его словам, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов. При этом к утру температура будет понижаться до 20 градусов ниже ноля.
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