Вильфанд спрогнозировал приход опасного «острова тепла» в Москве

По его словам, город накроют облака, прогнозируются ливни, местами грозы, а также сильный ветер. Температура останется крайне высокой - 22 градуса тепла.

В мегаполисе это очень опасно. «Остров тепла», это когда при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло, заявил метеоролог.

Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

