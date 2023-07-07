Вильфанд спрогнозировал приход опасного «острова тепла» в Москве
В ночь на 8 июля в Москве ожидается опасное для здоровья явление – «остров тепла», сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, город накроют облака, прогнозируются ливни, местами грозы, а также сильный ветер. Температура останется крайне высокой - 22 градуса тепла.
В мегаполисе это очень опасно. «Остров тепла», это когда при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло, заявил метеоролог.
Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru