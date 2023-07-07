Вильфанд спрогнозировал приход опасного «острова тепла» в Москве

В ночь на 8 июля в Москве ожидается опасное для здоровья явление – «остров тепла», сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Москве

По его словам, город накроют облака, прогнозируются ливни, местами грозы, а также сильный ветер. Температура останется крайне высокой - 22 градуса тепла.

В мегаполисе это очень опасно. «Остров тепла», это когда при плотной застройке стены высотных домов активно отдают накопленное за день тепло, заявил метеоролог.

Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд

Горячие новости

Все новости

партнеры