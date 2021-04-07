Вильфанд спрогнозировал погоду на выходные в Европейской России
7 апреля 202106:42
В центре Европейской России 8 апреля ожидается хмурая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, температура и днём, и ночью будет одинаковая. При этом в пятницу давление будет повышаться и на выходных погода сменится на солнечную.
В субботу будут 10-13 днем, а в воскресенье - до 15 градусов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru