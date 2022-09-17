Вильфанд спрогнозировал летнюю погоду в некоторых регионах России
Жара до 38 градусов ожидается 17-19 сентября на юге России, потеплеет и в некоторых районах Приволжья, Урала и Сибири. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По словам синоптика, в Южном федеральном округе погода будет летней: 27-35 градусов тепла, в Краснодарском крае ожидается до 38 градусов.
«Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках - 27-35 градусов, в Ставрополье - 38 градусов. Это просто суперлето. Очень тепло будет и в Приволжском федеральном округе с 18 по 21 сентября», — отметил специалист.
По словам Вильфанда, в Пермском крае прогнозируется до 24 градусов тепла, в Оренбургской области - +27 - +30 градусов, в Татарстане, Удмуртии, Самарской и Саратовской областях - 24-28 градусов тепла. Синоптик пояснил, что потепление связано с выносом очень теплых воздушных масс благодаря уходящему на восток циклону.
В ближайшие дни аномальное тепло придет также в Ханты-Мансийский автономный округ, здесь ожидается 23-24 градуса тепла. В Ямало-Ненецком округе потеплеет до плюс 15-17 градусов, в Челябинской и Оренбургской областях - до плюс 25-29 градусов.
«Очень теплая погода будет на юге Сибирского федерального округа - это Новосибирская, Томская, Омская области. Там прогнозируется от 20 до 27 градусов», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
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