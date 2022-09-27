Вильфанд: в Центральную Россию придет потепление, но не бабье лето

Потепление придет на Европейскую часть России в конце сентября - начале октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «МК».

Температура воздуха будет выше 15-градусов, отметил специалист.

Но несмотря на это, по его словам, эти дни нельзя назвать полноценным бабьим летом из-за облачной погоды.

«Обязательным условием» бабьего лета является не только потепление, но и солнце, «прозрачный» воздух», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд рассказал, что такую погоду в конце сентября — начале октября больше всего ощутят жители Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской области, а также Ставрополья, там температура будет подниматься до 29 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда бабье лето придет в Центральную Россию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:МоскваПотеплениеБабье ЛетоРоман Вильфанд
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