Вильфанд: в Центральную Россию придет потепление, но не бабье лето
Потепление придет на Европейскую часть России в конце сентября - начале октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «МК».
Температура воздуха будет выше 15-градусов, отметил специалист.
Но несмотря на это, по его словам, эти дни нельзя назвать полноценным бабьим летом из-за облачной погоды.
«Обязательным условием» бабьего лета является не только потепление, но и солнце, «прозрачный» воздух», — подчеркнул синоптик.
Вильфанд рассказал, что такую погоду в конце сентября — начале октября больше всего ощутят жители Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской области, а также Ставрополья, там температура будет подниматься до 29 градусов.
Ранее синоптики рассказали, когда бабье лето придет в Центральную Россию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- В Минобороны РФ раскритиковали отечественные беспилотники
- В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева
- Вильфанд: в Центральную Россию придет потепление, но не бабье лето
- Студенток-критиков Z-акции однокурсника отчислили с журфака МГУ
- Объявлена дата старта продаж iPhone 14 Pro в России
- Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023
- Meta* обвинила Россию в проведении «крупнейшей кампании по дезинформации»
- Эмигрирующим в Казахстан россиянам начали вручать повестки на границе
- Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян
- Эксперт назвал стоимость газа из прорванных труб «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru