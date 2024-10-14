Вильфанд сообщил о завершении купального сезона

Купальный сезон постепенно подходит к завершению на юге России, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В Краснодарском крае и Крыму ожидается резкое понижение температуры, отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, в Сочи теплая погода задержится.

Ранее стало известно, что Крымские поезда перевезли около 3 млн пассажиров в мае — сентябре 2024 года, что на 15% больше, чем годом ранее, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Краснодарский КрайКрымТуристыПогода

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