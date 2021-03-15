Вильфанд сообщил о теплой погоде в Москве и на Дальнем Востоке

По его словам, температура выше нормы также будет в двух регионах Дальнего Востока — Амурской области и Хабаровском крае. Там днем температура будет повышаться до 10-12 градусов тепла. «Это очень высокая температура»,— отметил синоптик.

Как сообщалось, до 9 часов 15 марта в Москве ожидается временами мокрый снег, дождь, при температуре от 0 до 2 градусов тепла. При этом возможно образование гололедицы.

Коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров из-за гололедицы.

