В Москве обрабатывают тротуары из-за гололедицы
Коммунальные службы Москвы начали обработку тротуаров из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства мегаполиса.
В настоящее время осуществляется мониторинг аварийно опасных участков дорог. До 9 часов 15 марта в городе ожидается временами мокрый снег, дождь, при температуре от 0 до 2 градусов тепла. При этом возможно образование гололедицы.
Тротуары обрабатываются мелкогравийной крошкой. Ведется мониторинг состояния мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков.
Этой ночью задержан вылет более чем 20 авиарейсов из аэропортов Москвы. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания». в«Домодедово» отложили 12 вылетов, по пять рейсов задержали во «Внуково» и «Шереметьево».
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