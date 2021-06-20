Вильфанд сообщил, как долго продержится в Москве супержаркая погода

По его словам, температура будет рекордно высокой. Так, в воскресенье прогнозируется 30-32 градуса, 21 июня - 31-33 градуса, а во вторник - 33-35 градусов. Температура превысит норму на 7-9 градусов.

«Очень высокая температура, это опасно, волна тепла», - считает Вильфанд.

По данным Гидрометцентра России, уровень погодной опасности в столичном регионе в воскресенье повысится до «оранжевого», предпоследнего, уровня.

