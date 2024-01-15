Вильфанд: Снег будет идти в Москве всю неделю
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве снег будет идтю всю неделю.
По его словам, самый сильный снегопад прогнозируется в четверг и пятницу.
«Всего за неделю выпадет около 40% месячной нормы осадков», - сказал Вильфанд «Интерфаксу».
Из-за продолжающегося снегопада в Москве во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. ЦОДД рекомендует автомобилистам выезжать до 17:00 или после 20:00, либо пересесть на общественный транспорт, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru