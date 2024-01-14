Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопадов

Столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам отказаться от использования личного автомобиля на следующей неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В департаменте отметили, что по прогнозам синоптиков в Москве на следующей неделе ожидается снегопад. Водителей призвали использовать городской общественный транспорт.

Также автолюбителей попросили избегать резких маневров на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Со среды на четверг в столице объявляли «желтый» уровень опасности из-за ветра и снегопада, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Сергеев
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